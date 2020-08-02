"انفوجراف".. ماذا سيحدث في فواتير الكهرباء حتى عام 2025؟

الأحد 02/أغسطس/2020 - 12:48 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
بدأت وزارة الكهرباء والطاقة، أمس السبت، في تحصيل الفواتير بالأسعار الجديدة التي سبق وأعلنت عنها في شهر يوليو الماضي، ونظرا لأهمية موضوع أسعار الكهرباء، تقدم بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها "انفوجراف" يرصد تفاصيل هذه الأسعار وما يطرأ عليها من تغييرات حتى عام 2025.

أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي 2020-2021
- من صفر إلى 50 كيلو وات 38 قرشا ك.و.س.
- من 51 إلى 100 كيلو وات 48 قرشا ك.و.س.
- من صفر حتى 200 كيلو وات 65 قرشا ك.و.س.
المستهلك أكثر من 650 ك.و.س ك.و.س
- من صفر إلى أقل من 1000 كيلو وات 118 قرشا ك.و.س.
- من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات 145 قرشا ك.و.س.
- من 201 إلى 350 كيلو وات 96 قرشا ك.و.س.
- من 351 إلى 650 كيلو وات 118 قرشا ك.و.س.
انفوجراف.. ماذا سيحدث في فواتير الكهرباء حتى عام 2025؟
أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي 2021-2022
- من صفر إلى 50 كيلو وات 48 قرشا ك.و.س.
- من 51 إلى 100 كيلو وات 58 قرشا ك.و.س.
- من صفر حتى 200 كيلو وات 77 قرشا ك.و.س.
- من 201 إلى 350 كيلو وات 106 قروش ك.و.س.
- من 351 إلى 650 كيلو وات 128 قرشا ك.و.س.
- من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات 128 قرشًا ك.و.س.
- من صفر لأكثر من 1000كيلو وات 145 قرشا ك.و.س.
انفوجراف.. ماذا سيحدث في فواتير الكهرباء حتى عام 2025؟
أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي 2022-2023
- من صفر إلى 50 كيلو وات 58 قرشا ك.و.س.
- من 51 إلى 100 كيلو وات 68 قرشا ك.و.س.
- من صفر حتى 200 كيلو وات 83 قرشا ك.و.س.
- من 201 إلى 350 كيلو وات 111 قرشا ك.و.س.
- من 351 إلى 650 كيلو وات 131 قرشا ك.و.س.
- من صفر إلى أقل من 1000 كيلو وات 136 قرشًا ك.و.س.
- من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات 145 قرش ك.و.س.
انفوجراف.. ماذا سيحدث في فواتير الكهرباء حتى عام 2025؟
أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي 2023-2024
- من صفر إلى 50 كيلو وات 68 قرشا ك.و.س.
- من 51 إلى 100 كيلو وات 68 قرشا ك.و.س.
- من صفر حتى 200 كيلو وات 90 قرشا ك.و.س.
- من 201 إلى 350 كيلو وات 119 قرشا ك.و.س.
- من 351 إلى 650 كيلو وات 135 قرشا ك.و.س.
- من صفر إلى أقل من 1000 كيلو وات 136 قرشًا ك.و.س.
- من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات 145 قرشا ك.و.س.
انفوجراف.. ماذا سيحدث في فواتير الكهرباء حتى عام 2025؟
أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي 2024-2025
- من صفر إلى 50 كيلو وات 71 قرشا ك.و.س.
- من 51 إلى 100 كيلو وات 71 قرشا ك.و.س.
- من صفر حتى 200 كيلو وات 97 قرشا ك.و.س.
- من 201 إلى 350 كيلو وات 123 قرشا ك.و.س.
- من 351 إلى 650 كيلو وات 136 قرشا ك.و.س.
- من صفر إلى أقل من 1000 كيلو وات 136 قرشًا ك.و.س.
- من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات 145 قرشا ك.و.س.
انفوجراف.. ماذا سيحدث في فواتير الكهرباء حتى عام 2025؟
هذا، وبدأت شركات توزيع كهرباء القاهرة الـ9 على مستوى الجمهورية، والتابعة للشركة القابضة للكهرباء، من أمس السبت (أول أغسطس)، تحصيل فاتورة الكهرباء بالأسعار الجديدة، وذلك عن استهلاك شهر يوليو 2020.

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