شيرين عبد الوهاب تطالب بالدعاء لتركي آل الشيخ بعد سفره إلى نيويورك لتلقي العلاج

طالبت الفنانة شيرين عبد الوهاب، كمم جمهورها الدعاء للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.





وتمنت من جانبها الشفاء العاجل للمستشار بعد سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتلقي العلاج





وكتبت شيرين، عبر حسابها بتويتر: "اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية".





وأضافت: "يا ريت كل الناس تدعي لأخونا الغالي معالي المستشار تركي آل شيخ بالشفاء ويقوم من العملية بالسلامة وبخير".







