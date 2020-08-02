شيرين عبد الوهاب تطالب بالدعاء لتركي آل الشيخ بعد سفره إلى نيويورك لتلقي العلاج

الأحد 02/أغسطس/2020 - 12:18 ص
بوابة الفجر
طالبت الفنانة شيرين عبد الوهاب، كمم جمهورها الدعاء  للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.

وتمنت من جانبها الشفاء العاجل للمستشار بعد سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتلقي العلاج

وكتبت شيرين، عبر حسابها بتويتر: "اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية".

وأضافت: "يا ريت كل الناس تدعي لأخونا الغالي معالي المستشار تركي آل شيخ بالشفاء ويقوم من العملية بالسلامة وبخير".


أخبار تهمك

بسبب كورونا.. الكويت: حظر الطيران التجارى مع 31 دولة

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يحسم مصير بادجي في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتخذ قرارا مفاجئاً بشأن ضم خربين

منذ حوالي 5 ساعات

"انفوجراف".. ماذا سيحدث في فواتير الكهرباء حتى عام 2025؟

منذ ثلث ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا كبيرا في عدد مصابي ووفيات كورونا (بيان جديد)

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير: تعيين مدير فني أجنبي لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي

منذ أقل من ساعة

شوبير يوجه رسالة لتركي آل الشيخ بعد نقله للمستشفي

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. انهيار بئر في أسيوط وأنباء عن وقوع ضحايا (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة المفاوضات مع نجم الوداد المغربي

منذ نصف ساعة

بعد تألقه.. العروض تنهال على ناشئ الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 22 ساعة

الرجاء المغربي يخطط لضم نجم الزمالك في صفقة تبادلية

منذ أقل من ساعتين

القاطرة الإفريقية.. موعد وصول صفقة الزمالك الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

مصر للطيران تعلن إلغاء جميع رحلاتها المتجهة إلى الكويت

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يتلقى خبرا سارا قبل موقعة نابولي في دوري أبطال أوروبا

منذ 37 دقيقة

ارتفاع مناسيب النيل والمياه تغمر أحياء كاملة في السودان (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:12 م

ارتفاع مناسيب النيل والمياه تغمر أحياء كاملة في السودان (صور)

شوبير يوجه رسالة لتركي آل الشيخ بعد نقله للمستشفي

12:00 ص

عاجل.. انهيار بئر في أسيوط وأنباء عن وقوع ضحايا (اعرف التفاصيل)

07:37 م

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا كبيرا في عدد مصابي ووفيات كورونا (بيان جديد)

10:04 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

03:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا