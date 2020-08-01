إبراهيم عيسي يفسر رسالة فيلم "صاحب المقام" (فيديو)





وقال عيسى إنه عرض سيناريو الفيلم لأول مرة على المخرج محمد العدل، عندما كان يعمل معه كممثل فى مسلسل أرض النفاق، مشيرًا إلى أنه هو من قدمه للمنتج أحمد السبكي.







كما أكد أن كوميديا الفيلم ظهرت بهذا الشكل المميز بفضل المخرج محمد العدل.







وأوضح أن شخصية يسرا كانت في الأصل شخصية رجل، لكنه غيره لسيدة حتى تقوم يسرا بالدور.



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وقال إبراهيم عيسى إن الفيلم بعيد عن المباشرة، والدليل أن شخصية يسرا محيرة للمشاهد، وتنتج حالة من الغموض.







وأضاف أن تجسيد بيومي فؤاد لشخصين توأم يدعم فكرة النفس الواحدة اللي يتنازعها أمران، أي كل شخص يكون به الخير والشر.







وأوضح الهدف من الفيلم هو التأكيد على أهمية العلم والأخذ بالأسباب، قائلا: "مافيش حاجة اسمها انت تعيا فهاتروح للإمام الشافعي".







كشف الكاتب إبراهيم عيسى كواليس تحضيرات فيلم صاحب المقام لقناة ريفيو توثيقي على يوتيوب.وأضاف عيسى أن السبكي تحمس للفيلم بشكل مدهش، موضحًا أنه كمنتج للفيلم كان ومؤيدًا وداعمًا.وتابع: "الطب بيعالج الجسد.. الصوفية بتعالج الروح".