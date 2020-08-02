دير الشهيدة دميانة يعلن موعد استقبال الزوار

أعلن دير الشهيدة العفيفة دميانة ببراري بلقاس الدقهلية عن بدء استقبال الزائرين، من يوم الاثنين الموافق ٣ أغسطس ٢٠٢٠ م، على أن تبدأ الزيارة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السابعة مساءًا، وتقتصر على زيارة المزار والقبر فقط لأخذ بركة قديسي الدير، دون حضور القداسات.

ووضع الدير بع ض الإجراءات الاحترازية وجاءت كالتالي:

مراعاة أخذ الاحتياطات الاحترازية وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وامتناع الأشخاص عن المجيء للدير، الذين يعانون من: ارتفاع ولو طفيف في درجة حرارة الجسم، سعال أو التهاب بالحلق، أو أي أعراض تنفسية بأي شكل.





البابا يعلن موعد فتح كنائس القاهرة والإسكندرية

كان البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد أعلن إعادة فتح كنائس القاهرة والإسكندرية في 3 أغسطس المقبل، وسط إجراءات وقائية واحترازية.





وأضاف البابا تواضروس في لقاء خاص على شاشة "إكسترا نيوز" أن قرار إعادة فتح الكنائس بالمحافظات متعلق بالأب الأسقف مع الكهنة لدراسة الوضع الصحى، مضيفا: "لقينا إبراشيات مثلا في مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر تقريبا مفيش إصابات بكورونا".

























وتابع البابا في حواره: "قلنا ليه نقول قرار عام، جينا فى القاهرة والإسكندرية طبعا فيها تجمعات كبيرة وأجلناها أسبوعين، لقنيا الأرقام لسه متزايدة، وقلنا أخر مرة هنمد لغاية 3 أغسطس لقينا الأرقام في النازل، وأتمنى أن يكون ذلك مستمرا مع المسؤولية الشخصية لكل واحد وعلى 3 أغسطس نفتح الكنايس بس نفتحها بحساب".

























وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أصدرت بيانا رسميا حذرت فيه من أشخاص مجهولين يقومون بالاتصال تليفونيًا بالفتيات القبطيات لتوريطهن.

























وقال البيان: يحذر دير القديسة دميانة بالبراري من أشخاص مجهولين يقومون بالاتصال تليفونيًا بالفتيات القبطيات منهم امرأة تدعي أنها راهبة بالدير وأن إسمها "الراهبة أغابي" وبصحبتها شخص آخر تقدمه على أنه الراهب ميخائيل أب اعتراف راهبات الدير، ويحاولان أثناء المكالمة التعرف على الفتاة واستدراجها للتكلم عن أمورها الشخصية.



















