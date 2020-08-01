طيران الاتحاد يضع خطط توسعية مع رفع الحظر الجزئي عن السفر

بدأ «الاتحاد للطيران» تسيير رحلات من وإلى 18 وجهة جديدة في شبه القارة الهندية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الشمالية خلال أغسطس الجاري في أعقاب رفع الحظر الجزئي على السفر الدولي من قبل السلطات المعنية.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، ستشمل الوجهات الجديدة خلال أغسطس 4 وجهات تنطلق اعتباراً من اليوم وهي روما في أوروبا والدار البيضاء وسيشيل في الشرق الأوسط وأفريقيا، وواشنطن العاصمة في أمريكا الشمالية.

بينما سيكون هناك 14 وجهة جديدة اعتباراً من 16 الجاري بواقع 9 وجهات في شبه القارة الهندية تشمل أحمد آباد وتشيناي وحيدر آباد وبنغالورو وكلكتا وكوتشي وكوزيكود ومومباي وثيروفانانثابورام، وفى أوروبا ستسيّر إلى موسكو وإسطنبول، وفى الشرق الوسط وأفريقيا كل من مسقط والرباط.

وستواصل الناقلة إضافة المزيد من الوجهات إلى شبكة وجهاتها.