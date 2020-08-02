أبرزها منع السفر للكويت.. أحداث أثارت ضجة خلال عيد الأضحى

احتفلت مصر والعالم الإسلامي، بعيد الأضحى، الجمعة 31 يوليو، 10 ذي الحجة، بذبح أضحية العيد تقربا لله سبحانه وتعالى، وإحياء لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن ظهرت أحداث أثارت ضجة خلال عيد الأضحى.





منع السفر للكويت

نفى مصدر مسئول لصحيفة للقبس الكويتية وجود قرار بالسماح واستثناء دخول الأطباء والمعلمين والمهندسين إلى مطار الكويت الدولي من 31 دولة شملها قرار حظر الطيران التجاري .





أضاف المصدر، أن قرار حظر الطيران التجاري للدول يكون على وجهة السفر فقط سواء مغادرة أو قادمة، ولا يشمل مواطنيها في هذه دول مسموح لها بدخول الكويت.





وأضاف: إذا تواجد أحد مواطني الدول المحظورة في دولة مسموح لها بدخول الكويت فإنه لا يمنع من دخولهم البلاد شريطة أن يقيموا في تلك الدول ما يزيد عن 14 يوما، ويلتزمون بالاشتراطات الصحية المطلوبة لدخول الكويت.





أعلنت هيئة الطيران المدني بالكويت، السبت، عن منع الطيران التجاري إلى 31 دولة منهم مصر بناء على تعليمات السلطات بسبب انتشار فيروس كورونا بالدول عالية الخطورة





كشفت هيئة الطيران المدني على «تويتر» الدول المحظورة "الهند - ايران - الصين - البرازيل - كولومبيا - أرمينيا - بنغلاديش - الفلبين- سوريا - اسبانيا - سنغافورة - البوسنة والهرسك - سيرلانكا - نيبال - العراق - المكسيك - اندونيسيا - تشيلي - باكستان - مصر - لبنان - هونغ كونج - ايطاليا - مقدونيا الشمالية - مولدوفا - بنما - بيرو - صربيا - مونتنيجرو - جمهورية الدومنيكان - كوسوفا





تركي آل الشيخ

حدث، تطور مفاجئ، في الحالة الصحية للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مما أدى إلى انتقاله بشكل سريع إلى نيويورك لمتابعه حالته الصحية هناك.





وتعرض تركى آل الشيخ لحالة إغماء في الطائرة بمجرد وصوله إلى نيو يورك تم نقله على الفور إلى مستشفى (NYP Hospital) والتي كان يعالج فيها في يناير الماضي بعد إجراء عدة عمليات جراحية، وهو تحت العلاج والملاحظة بالمستشفى لحين إفاقته، حتي استكمال شفائه.





إيلون ماسك

غرد إيلون ماسك، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة، قال فيها: "من الواضح أن كائنات فضائية بنت الأهرامات"، وتسببت هذه الكلمات القصيرة في ردود فعل مختلفة، دون أي تفاصيل أخرى من الملياردير الشهير.





ثم عاد مرة إضافة لتغريدة ثانية، وعلق قائلا: "الفرعون رمسيس الثاني كان كائنا فضائيا"، وأشار إليه باستخدام رمز تعبيري يظهر وجها يحمل نظارات سوداء، وهو نفس شكل الكائنات الفضائية، الذى يتم تسويقه.





فتح الكنائس

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن فتح الكنائس بشكل جزئى من يوم الاثنين، وذلك بعد 4 أشهر من الإغلاق الذى بدأ إبريل الماضي ، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد،





أكدت الكنيسة، في بيان رسمى أنه تقرر السماح بالفتح الجزئي للكنائس لإقامة القداسات وصلوات الأكاليل والجنازات من يوم الاثنين 3 أغسطس، لا يزيد عن فرد واحد في كل دكة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية في البيان يوم 27 يونيو 2020، ويمكن إقامة القداسات طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة



