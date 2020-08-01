القاطرة الإفريقية.. موعد وصول صفقة الزمالك الكبرى
السبت 01/أغسطس/2020 - 10:15 م
محمد الدمتناوي
تقرر وصول أري
بابل، نجم فريق نادي أول أغسطس الأنجولي، إلى القاهرة، عقب نهاية عيد الأضحى،
من أجل الانضمام بصفة رسمية لصفوف الزمالك.
ومن المقرر أن
يحضر بابل للقاهرة في غضون الأيام القليلة المقبلة من أجل اتمام تعاقده مع الزمالك
بشكل رسمي والانضمام للقلعة البيضاء.
ولفت بابل أنظار
الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، خلال مواجهتي أول أغسطس بمجموعات
دوري الأبطال في النسخة الجارية، ومن خلال ذلك طلب التعاقد معه.
وكان مسؤولي نادي
الزمالك، قد حصلوا على توقيع أرى بابل في الأشهر الماضية تمهيدًا لضمه هذا الصيف.
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