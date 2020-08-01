تسجيل 996 إصابة و19 وفاة بكورونا في تركيا

أعلنت وزارة الصحة التركية اليوم السبت، تسجيل 996 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 231 ألفا و869 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

أعلنت وزارة الصحة التركية اليوم السبت، تسجيل 996 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 231 ألفا و869 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 19 وفاة جراء الفيروس، لترتفع المحصلة إلى 5 آلاف و710 وفيات.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 19 وفاة جراء الفيروس، لترتفع المحصلة إلى 5 آلاف و710 وفيات.