درة تنعي والد الفنان باسل الخياط

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نعت الفنانة التونسية درة، والد الفنان ياسر الخياط، الذي توفي مساء اليوم، بعد أن شارك متابعيه عبر حسابه الرسمي عبر موقع الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".







وعلقت درة على الصورة التي شاركها باسل قائلة:" الله يرحمة ويجعل مثواه الجنة"، حيث شارك "الخياط" حزنه مع متابعيه عبر حسابه الرسمي، إذ نشر صورة وعلق عليها قائلا:"أبي، كنت أتمنى أن تغفو عيناك الطيبتان على وجهى قبل أن ترحل".







وأضاف باسل قائلا:"وداعا للرجل الأول فى حياتى، وداعا لحنانك الأبدى، وداعا سمير خالد الخياط أبو باسل، رحمك الله وأدخلك فسيح جنانه. إنا لله وإنا إليه راجعون".





يذكر أن باسل الخياط شارك في مسلسل "النحات" والذي تدور أحداثه حول يمان الذي يقرر أن ينتقل إلى بيت العائلة حيث يقيم هناك لتدريس النحت في إحدى الجامعات، ولكن والدته ترفض الفكرة خاصة أن المنزل لم ينتقل إليه أحد منذ وفاة والده، ويسطير عليها الفزع والخوف من فتح باب أغلق منذ سنوات، تأليف بثينة عوض، ومن إخراج التونسي مجدي السميري، وعرض خلال رمضان.

