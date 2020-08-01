بعد تألقه.. العروض تنهال على ناشئ الزمالك

بعد تألقه.. العروض تنهال على ناشئ الزمالك
السبت 01/أغسطس/2020 - 09:30 م
حسام مجدي
تلقى واحد من نجوم
نادي الزمالك الشباب العديد من العروض في الساعات القليلة الماضية للتعاقد معه خلال
فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأظهرت العديد
من أندية الدوري المصري الممتاز اهتمام كبير بضم أسامة فيصل ناشئ الزمالك في الانتقالات
الصيفية الحالية.
وشارك أسامة فيصل
مع الفريق الأول لنادي الزمالك منذ عدة أيام في التدريبات الجماعية وفي إحدى المباريات
الودية التي تألق خلالها بشكل واضح مما لفت أنظار الجميع له على الفور وطلبوا التعاقد
معه.
ولم يعطي أسامة
فيصل أي رد للأندية التي أظهرت اهتمام بضمه في الميركاتو الصيفي حتى الآن وطلب
الحصول على بعض الوقت.
كما طالب أسامة
فيصل مسئولو نادي الزمالك بحسم موقفه مع الفريق الأبيض بشكل نهائي سواء بالاستمرار
وضمان فرصة مشاركة أو الرحيل في الانتقالات الصيفية.