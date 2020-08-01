بعد تألقه.. العروض تنهال على ناشئ الزمالك

السبت 01/أغسطس/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

تلقى واحد من نجوم نادي الزمالك الشباب العديد من العروض في الساعات القليلة الماضية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وأظهرت العديد من أندية الدوري المصري الممتاز اهتمام كبير بضم أسامة فيصل ناشئ الزمالك في الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وشارك أسامة فيصل مع الفريق الأول لنادي الزمالك منذ عدة أيام في التدريبات الجماعية وفي إحدى المباريات الودية التي تألق خلالها بشكل واضح مما لفت أنظار الجميع له على الفور وطلبوا التعاقد معه.

 

ولم يعطي أسامة فيصل أي رد للأندية التي أظهرت اهتمام بضمه في الميركاتو الصيفي حتى الآن وطلب الحصول على بعض الوقت.

 

كما طالب أسامة فيصل مسئولو نادي الزمالك بحسم موقفه مع الفريق الأبيض بشكل نهائي سواء بالاستمرار وضمان فرصة مشاركة أو الرحيل في الانتقالات الصيفية.

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