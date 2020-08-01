عاجل.. وفاة والد الفنان باسل الخياط

السبت 01/أغسطس/2020 - 09:06 م
باسل خياط
باسل خياط
مي مرسي
توفى والد الفنان باسل الخياط منذ قليل وأعلن عن ذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتب "الخياط" قائلا: "أبي كنت أتمنى أن تغفو عيناك الطيبتان على وجهي قبل أن ترحل.. وداعا الرجل الأول في حياتي.. وداعا لحنانك الأبدي.. وداعا سمير خالد الخياط أبوباسل.. رحمك الله وأدخلك فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفاتحة والدعاء له".

يذكر أن آخر أعمال باسل خياط مسلسل "النحات"، كتابة بثينة عوض، وإخراج مجدي السميري.

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