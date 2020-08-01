أرسنال يضرب موعد نارى أمام ليفربول على بطولة الدرع الخيرية

السبت 01/أغسطس/2020 - 09:17 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي

 

ضرب نادى أرسنال موعد ناري أمام نظيره فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح على بطولة الدرع الخيرية نهاية هذا الشهر بعد أن حقق فوزا على حساب نظيره نادى تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل هدف فى نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي.

 

ومن المقرر أن تقام المباراة بين ليفربول حامل لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " هذا الموسم أمام نظيره أرسنال بطل كأس الإتحاد يوم 29 أغسطس الجاري على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

 

يذكر أن نادى ليفربول قد توج ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " هذا الموسم بعد أن نجح فى حصد 99 نقطة بينما حقق أرسنال بطولة كأس الاتحاد الانجليزي للمرة 14 فى تاريخه.

 

وينطلق الموسم الجديد فى انجلترا يوم 29 أغسطس بهذه المواجهة ثم يوم 13 من الشهر المقبل تنطلق مسابقة البريميرليج مرة أخري.

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