أوباميانج يقود أرسنال لإسقاط تشيلسي بثنائية والفوز بكأس إنجلترا

السبت 01/أغسطس/2020 - 08:36 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي


حقق نادى أرسنال فوزا صعبا على حساب نظيره فريق تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل هدف فى ديربي مدينة لندن بالمباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن فى نهائي بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.

 

وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين الفريقين حيث افتتح اللاعب الدولي الأمريكي بوليستش أهداف المباراة لصالح البلوز وعاد الجانرز من بعيد بعد أن سجل اللاعب الدولي الجابوني هدفين ليقود الجانرز للتتويج بالبطولة المحلية.

 

وتعد هذه الكأس هي الرابعة عشر فى تاريخ نادى أرسنال ببطولة كأس الإتحاد الإنجليزي بينما ظل نادى تشيلسي عن رصيد 8 بطولات.

 

ويستعد نادى تشيلسي لمواجهة قوية من العيار الثقيل أمام نظيره فريق بايرن ميونيخ الألماني الأسبوع المقبل ضمن منافسات دور إياب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورة رياضة تشيلسي أوباميانج أرسنال

أخبار تهمك

الزمالك يحدد سعر رحيل نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يتسبب في فشل صفقة موليكا.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 18 ساعة

الاتحاد والمقاصة يتصارعان على ضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

بسبب كورونا.. الكويت: حظر الطيران التجارى مع 31 دولة

منذ حوالي 7 ساعات

مصر للطيران تعلن إلغاء جميع رحلاتها المتجهة إلى الكويت

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. انهيار بئر في أسيوط وأنباء عن وقوع ضحايا (اعرف التفاصيل)

منذ ساعة و 17 دقيقة

ريال مدريد يحدد بديل كارفخال في الموسم الجديد

منذ ساعة و 23 دقيقة

الزمالك يتخذ قرارا مفاجئاً بشأن ضم خربين

منذ ساعة و 10 دقيقة

فايلر يحسم مصير بادجي في الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

فايلر يصدم نجم الأهلي ويطلب رحيله

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل مهمة بشأن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة حتى 2025.. والتنفيذ اليوم

منذ ساعتين و 12 دقيقة

صفقة تبادلية مرتقبة بين الزمالك والرجاء

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن عدوى الإصابة بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ يوم

نجم بيراميدز.. عرض جديد من الزمالك لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:37 م

عاجل.. انهيار بئر في أسيوط وأنباء عن وقوع ضحايا (اعرف التفاصيل)

مصر للطيران تعلن إلغاء جميع رحلاتها المتجهة إلى الكويت

03:57 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

03:06 ص

الزمالك يتخذ قرارا مفاجئاً بشأن ضم خربين

07:44 م

فايلر يحسم مصير بادجي في الأهلي

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا