تحطم طائرة محملة بالكوكايين في بابوا غينيا الجديدة

أعلنت الشرطة في بابوا غينيا الجديدة عن ضبط شحنة مخدرات قياسية تقدر قيمتها بـ58 مليون دولار، بعد تحطم طائرة كانت تحمل الشحنة.

وقال قائد الشرطة المحلية ديفيد مانينغ للصحفيين مساء الجمعة، إن الطائرة التي تحطمت في منطقة بابالياليا بالقرب من العاصمة بورت مورسبي، كانت متجهة إلى أستراليا، وعلى متنها 750 كغم من الكوكايين، حسب موقع RNZ الإخباري النيوزيلندي.