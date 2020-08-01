10 طرق لـ ادخال قراءة عداد الغاز بتروتريد petrotrade| كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعى

السبت 01/أغسطس/2020 - 06:53 م
قراءة عداد الغاز
قراءة عداد الغاز
10 طرق لـ ادخال قراءة عداد الغاز بتروتريد petrotrade| كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعى

ادخال قراءة عداد الغاز بتروتريد، من أكثر الكلمات بحثاً بداية من الساعات الأولى صباح اليوم، حيث أشارت شركة الخدمات البترولية petrotrade بتروتريد التابعة لقطاع البترول والتعدين بأنها تسعى إلى تحسين الخدمات المُقدمة إلى المواطنين في ظل وباء كورونا المستجد الذي أعاد تشكيل الأفكار لدى الحكومة لإبتكار آليات تتواصل بها الجهات المختصة الحكومية مع الجمهور لمنع إنتشار كوفيد 19 والقضاء على الإزدحام وحماية الأرواح، ومن هذا المنطلق أسهمت وزارة البترول في توفير أكثر من وسيلة من أجل تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد سوف نستعرضها عليكم لتتمكنوا من معرفة كيفية قراءة عداد الغاز الطبيعى.

يمكن الآن لجميع شركة الغاز بتروتريد تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي بالمنزل لشهر أغسطس من خلال موقع الشركة حيث تم إعادة تفعيل رابط الغاز وسوف يستمر التسجيل حتي يوم 15 أغسطس.


ادخال قراءة عداد الغاز بتروتريد

أطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية أكثر من 10 وسائل مختلفة يمكن من خلالها للمواطن أن يتم عملية تسجيل قراءه عداد الغاز المنزلى بداية من اليوم الخميس وحتى منتصف شهر يوليو الجاري 2020، وجاء ذلك القرار بعدما أصبح محصل الغاز لا يذهب إلى المنزل لقراءة العداد كنوع من الإحتراز الصحي بعد تفشي كوفيدا 19، لذلك يمكن لأي فرد تبليغ قراءة عداد الغاز من خلال الخطوات التي سنعرضها.


تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعى بتروتريد

نقدم لكم طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي من خلال إتباع إحدى الوسائل التالية:


التطبيق الرسمي لشركة عبر متجر جوجل.

تطبيق محفظة بنك مصر.

تطبيق موبايل جوميا.

تطبيق موبايل ماي فوري.

تطبيق  محفظة  فون كاش البنك الأهلي.

تبليغ القراءة للمحصل ليسجلها عبر ماكينة BOS فوراً في المناطق التالية  (القاهرة الجديدة, المنيب، مدينتى، الزاوية الحمرا، المعصرة، 6 أكتوبر، العجوزة).

عبر منفذ (فوري أو مصاري أو أمان أو بي أو خدماتي أو ضامن).

الإتصال من أي موبايل 1122 (الرقم المختصر).

عبر الخدمة الصوتية المُسجلة من أي تليفون أرضي 09000727، أو محمول 5727.

10 طرق لـ ادخال قراءة عداد الغاز بتروتريد petrotrade| كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعى

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