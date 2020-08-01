"سباق شرس".. العالم يتسارع للوصول إلى لقاح كورونا





"لقاحات فعالة، لقاح كورونا، أدوية الفيروس المستجد"، دخلت دول عديدة سباق خارق وعالمي، من أجل سرعة التوصل إلى علاج لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





- أمريكا تخصص 2.1 مليار دولار لشركتين عالميتين للقضاء على وباء كورونا

من جهتها، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، أن شركتي "سانوفي" الفرنسية و"جلاكسو سميثكلاين" البريطانية ستزودان الحكومة الأمريكية بمئة مليون جرعة من لقاح تجريبي لفيروس "كوفيد 19".





وقررت الحكومة الأمريكية دفع ما يصل إلى 2.1 مليار دولار للشركتين لتزويدها بما يكفي من اللقاح لتطعيم 50 مليون شخص مع خيار شراء 50 مليون جرعة أخرى.





روسيا تعلن بدء حملات تلقيح سكان روسيا ضد كورونا في أكتوبر المقبل

روسيا تدخل السباق، خاصة بعد إعلان وزارة الصحة الروسية، أمس، بدء حملات تلقيح السكان في روسيا ضد فيروس "كورونا" في شهر أكتوبر المقبل.





وقال موراشكو، في حديث خاص أدلى به إلى وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "نحن نخطط لأعمال تلقيح واسعة، علينا توسيع رقعة التلقيح تدريجيا".





وأضاف أنه سيجري، بعد تسجيل اللقاح، بدء استعماله على شرائح من السكان ومراقبة النتائج، وسيجري البدء بتلقيح الشرائح الأكثر عرضة للإصابة، وهم المدرسون والأطباء، مع المراقبة الطبية بعد التلقيح.





وشكك خبير الأمراض المعدية أنطوني فاوتشي عضو خلية مكافحة "كورونا" في الولايات المتحدة، في سلامة اللقاحات التي يجري تطويرها حاليا في روسيا والصين، وأعلن فاوتشي في جلسة استماع أمام الكونجرس الأمريكي: "آمل حقا في أن يختبر الصينيون والروس لقاحاتهم قبل استخدامها، فالإعلان عن تطوير لقاح قبل اختباره يطرح مشكلة".





- الصين تعلن استخدام لقاح جديد ضد فيروس كورونا

لم ينتهِ السباق بين أمريكا وروسيا فقط، بل أعلن الجيش الصيني، استخدام لقاح في صفوفه حتى قبل بدء المراحل الأخيرة لتجربته، وبلغت 3 لقاحات تطور في الدول الغربية المرحلة الأخيرة في تجاربها السريرية على البشر، وهي لقاح لشركة "موديرنا" الأمريكية وآخر تطوره جامعة "أوكسفورد" البريطانية بالتعاون مع مختبر "أسترا زينيكا" وثالث لتحالف "بايو ان تيك-بفايزر" الألماني- الأمريكي.





وطبقا لإحصاء لرويترز فقد أصاب الفيروس التاجي 4.5 مليون شخص في الولايات المتحدة وأودى بحياة أكثر من 152 ألف أمريكي، وأصبحت المكسيك ثالث أكبر دولة في العالم من حيث عدد الوفيات، خلف الولايات المتحدة والبرازيل.