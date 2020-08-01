بعد عرضه بالسينمات.. "الغسالة" يتصدر مؤشرات بحث جوجل

في سابقه الأولى من نوعها ينافس فيلم “الغسالة” بمفرده في موسم عيد الأضحى وذلك لعدم طرح أفلام أخرى بسبب تقليل نسبة الحضور بالسينما ل ٢٥٪ للحد من أنتشار فيروس كورونا المستجد.





تصدر فيلم الغسالة مؤشر البحث جوجل بعد عرضه بدور السينما المصرية في وقفة عيد الأضحى المبارك الخميس ٣٠ يوليو ٢٠٢٠.





وحقق فيلم “الغسالة” في ثاني يوم عرض له إجمالي إيرادات 1,010,117 جنيه، حيث تعتبر إيرادات فيلم “الغسالة” هي الأعلى منذ عودة السينمات من جديد بعد غلقها لمدة أربعة أشهر بسبب فيروس كورونا.



