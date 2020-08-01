بعد عرضه بالسينمات.. "الغسالة" يتصدر مؤشرات بحث جوجل

السبت 01/أغسطس/2020 - 06:29 م
الغسالة
الغسالة
الفجر الفني
في سابقه الأولى من نوعها ينافس فيلم “الغسالة” بمفرده في موسم عيد الأضحى وذلك لعدم طرح أفلام أخرى بسبب تقليل نسبة الحضور بالسينما ل ٢٥٪ للحد من أنتشار فيروس كورونا المستجد.

تصدر فيلم الغسالة مؤشر البحث جوجل بعد عرضه بدور السينما المصرية في وقفة عيد الأضحى المبارك الخميس ٣٠ يوليو ٢٠٢٠.

وحقق فيلم “الغسالة” في ثاني يوم عرض له إجمالي إيرادات 1,010,117 جنيه، حيث تعتبر إيرادات فيلم “الغسالة” هي الأعلى منذ عودة السينمات من جديد بعد غلقها لمدة أربعة أشهر بسبب فيروس كورونا.

فيلم الغسالة بطولة محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد وشيرين رضا، تأليف وسيناريو عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.

أخبار تهمك

مصر للطيران تعلن إلغاء جميع رحلاتها المتجهة إلى الكويت

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد في مأزق كبير بسبب مبابي

منذ حوالي 7 ساعات

نجم بيراميدز.. عرض جديد من الزمالك لحسم صفقة الموسم

منذ ساعة و نصف

الاتحاد والمقاصة يتصارعان على ضم نجم الأهلي

منذ 43 دقيقة

صفقة تبادلية مرتقبة بين الزمالك والرجاء

منذ حوالي 11 ساعة

بسبب كورونا.. الكويت: حظر الطيران التجارى مع 31 دولة

منذ حوالي 5 ساعات

نجم برشلونة على رادار مانشستر سيتي

منذ أقل من نصف ساعة

خبر سار لبرشلونة قبل صدام نابولي في دوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد إنبي في الدوري المصري

منذ ساعتين

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ يوم

ملامح تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن عدوى الإصابة بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

ملامح تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يتسبب في فشل صفقة موليكا.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يصدم نجم الأهلي ويطلب رحيله

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:57 م

مصر للطيران تعلن إلغاء جميع رحلاتها المتجهة إلى الكويت

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

03:06 ص

الاتحاد والمقاصة يتصارعان على ضم نجم الأهلي

06:28 م

بسبب كورونا.. الكويت: حظر الطيران التجارى مع 31 دولة

01:48 م

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

03:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا