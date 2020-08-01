رانيا يوسف: فريق عمل "شارع 9" يسعى لتقديم عمل متميز

أعربت الفنانة رانيا يوسف عن سعادتها البالغة ببداية تصوير مشاهدها في مسلسل "شارع 9" باحدى العمارات بمنطقة المعادي ، مشيرة إلى أنها تتعامل للمرة الاولى مع شركة الريماس ، وترى أنه بمثابة انطلاقة فنية متميزة للشركة بالتعاون مع نقابة السينمائيين .





وأضافت رانيا أن فريق العمل المكون من عبدالله منصور المشرف العام علي الانتاج وفدوى رفيق بروديوسر الشركة وباقي الفريق ، يعملون باحترافية شديدة ويأملون في تقديم عمل متميز ، مشيرة إلى أنها سعيدة بالعمل في مسلسل يضم نخبة من النجوم منهم أحمد وفيق ومحمود عبدالمغني ونرمين الفقي وايمان العاصي وهدى الاتربي ، بالاضافة الي المخرج محمد عبدالخالق الذي سبق وتعاملت معه كثيراً في بدايتهما ، والسيناريست حسين مصطفى محرم الذي يقدم ورق حقيقي يناقش مشاكل حقيقية .





وأشارت إلى أنها تجسد خلال المسلسل شخصية الدكتورة راجية وهى تعمل طبيبة نفسية.





وكان المنتج الفني عبدالله منصور المشرف العام على الإنتاج بالشركة قد أكد أن الشركة طرقت بابا جديدا وهو إنتاج المسلسلات التليفزيونية، حيث سيتم إنتاج عدة مسلسلات سوف يتم تنفيذها تباعا ، على أن تكون البداية من خلال مسلسل "شارع 9" تأليف د. حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبدالخالق.





وأوضح منصور أن الشركة برئاسة المنتج إبراهيم إسحق قامت بتوقيع بروتوكول مشترك مع نقابة المهن السينمائية برئاسة النقيب مسعد فودة للاستعانة بالكوادر الفنية الجيدة والمواهب المتميزة من شباب المؤلفين والمخرجين وكافة العاملين خلف الكاميرا.



