مؤشر الشفاء من "كوفيد-19".. تايلاند الأولى عالميا والإمارات عربيا

السبت 01/أغسطس/2020 - 06:00 م
بوابة الفجر
الفجر
نشر موقع Global Covid Index، المؤشر العالمي الجديد حول نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لمؤشر Global Covid Index، فقد احتلت تايلاند المرتبة الأولى عالميا بنسبة تعاف بلغت 81.58، تليها كوريا الجنوبية ولاتفيا وماليزيا وتايوان ونيوزيلندا، ثم ليتوانيا وأستراليا وكندا وفنلندا.

وعلى صعيد إفريقيا والشرق الأوسط، حلت الإمارات في المرتبة الأولى والـ24 عالميا بنسبة تعاف بلغت 66.01، ثم المغرب (38 عالميا)، وفي المرتبة الثالثة الأردن (39 عالميا)، وتونس في المركز الرابع عربيا (42 عالميا).

جدير بالذكر أن مؤشر Global Covid Index يعتمد في 70 في المائة من معطياته على البيانات المتاحة والتحليل اليومي للوضعية الوبائية في 184 دولة، في حين أن نسبة 30 في المائة يتم استقاؤها من مؤشر الصحة العالمي الذي يوفر معطيات 195 دولة.

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