مؤشر الشفاء من "كوفيد-19".. تايلاند الأولى عالميا والإمارات عربيا

وعلى صعيد إفريقيا والشرق الأوسط، حلت الإمارات في المرتبة الأولى والـ24 عالميا بنسبة تعاف بلغت 66.01، ثم المغرب (38 عالميا)، وفي المرتبة الثالثة الأردن (39 عالميا)، وتونس في المركز الرابع عربيا (42 عالميا).

وعلى صعيد إفريقيا والشرق الأوسط، حلت الإمارات في المرتبة الأولى والـ24 عالميا بنسبة تعاف بلغت 66.01، ثم المغرب (38 عالميا)، وفي المرتبة الثالثة الأردن (39 عالميا)، وتونس في المركز الرابع عربيا (42 عالميا).