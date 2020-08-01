الاتحاد والمقاصة يتصارعان على ضم نجم الأهلي

السبت 01/أغسطس/2020 - 06:28 م
بوابة الفجر
محمد الصو

تواصل أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار إلى الجونة، مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق، خلال الساعات الماضية.

 

وجاء تواصل اللاعب مع إدارة الأهلي، لإبلاغهم بالعروض المقدمة له من الأندية للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

وتلقى ريان، عرضين من جانب ناديي سموحة السكندري ومصر المقاصة، للحصول على توقيعه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

 

وأبلغ عبدالحفيظ لاعبه، بضرورة التريث في اتخاذ الأمر والانتظار حتى معرفة موقفه من العودة للفريق حسب تعليمات الجهاز الفني، على أن يتم مناقشة العروض في حال عدم عودته.

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