الاتحاد والمقاصة يتصارعان على ضم نجم الأهلي
السبت 01/أغسطس/2020 - 06:28 م
محمد الصو
تواصل أحمد ياسر
ريان مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار إلى الجونة، مع سيد
عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق، خلال الساعات الماضية.
وجاء تواصل اللاعب
مع إدارة الأهلي، لإبلاغهم بالعروض المقدمة له من الأندية للحصول على خدماته خلال
فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وتلقى ريان، عرضين
من جانب ناديي سموحة السكندري ومصر المقاصة، للحصول على توقيعه لمدة موسم واحد على
سبيل الإعارة.
وأبلغ عبدالحفيظ
لاعبه، بضرورة التريث في اتخاذ الأمر والانتظار حتى معرفة موقفه من العودة للفريق
حسب تعليمات الجهاز الفني، على أن يتم مناقشة العروض في حال عدم عودته.