صحيفة: لا استثناء للمعلمين والأطباء والمهندسين من دخول الكويت

السبت 01/أغسطس/2020 - 05:47 م
بوابة الفجر
نفى مصدر مسؤول، صدور قرار بالسماح واستثناء دخول الأطباء والمعلمين والمهندسين إلى مطار الكويت الدولي من 31 دولة شملها قرار حظر الطيران التجارى. 

وأكد المصدر، في تصريحات صحفية لصحيفة القبس، أن قرار حظر الطيران التجاري للدول يكون على "وجهة السفر" فقط سواء مغادرة أو قادمة ولا يشمل مواطنيها المقيمين في دول مسموح لها بدخول الكويت. 

وأضاف: "إذا تواجد أحد مواطني الدول المحظورة في دولة مسموح لها بدخول الكويت فإنه لا يمنع من دخولهم البلاد شريطة أن يقيموا في تلك الدول ما يزيد عن 14 يوما، ويلتزموا بالاشتراطات الصحية المطلوبة لدخول الكويت".
 
من جهة أخرى، كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم، لصحيفة "الراي"، عن أزمة تواجه وزارة التربية بشأن عودة معلميها العالقين في الخارج بعد قرار وقف الطيران إلى 31 دولة، فيما كشف المصدر أن عددهم بالعشرات وسوف تبحث الوزارة إمكانية استثنائهم من القرار بعد عطلة العيد مباشرة بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الحكومية المختصة.

وأكد المصدر أن المدارس تعاني نقصا كبيرا في المشغول الفعلي من المعلمين، لا سيما في بعض التخصصات ذات العجز، مبينا أن وقف التعاقدات المحلية والخارجية واستقالات المعلمين السنوية منذ بدء الأزمة الصحية سوف يؤثر سلبا على بدء العام الدراسي المقبل حتى وإن كان بنظام "التعليم عن بعد" مرجحا مخاطبة وزارة الصحة لاستثنائهم على غرار نظرائهم العاملين في الوظائف الطبية.

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