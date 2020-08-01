أول رحلة سياحية من "مصر للطيران" تصل مطار شرم الشيخ (اعرف التفاصيل)

وصل مطار شرم الشيخ الدولي، أولى رحلات مصر للطيران القادمة من مطار بغداد، وعلى متنها 140 سائحا عراقيا لزيارة مدينة شرم الشيخ والاستمتاع بمعالمها السياحية.

كانت إدارة الرحلات الخاصة بمصر للطيران، قد تعاقدت مع إحدى شركات السياحة على تنظيم سلسلة رحلات مباشرة شارتر من بغداد إلى شرم الشيخ خلال أشهر أغسطس الحالي وسبتمبر وأكتوبر لنقل مجموعة من السائحين العراقيين إلى مصر.





وتأتي تلك الرحلات فى إطار توجيهات وزارة الطيران المدني لتشجيع الحركة الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية، والدفع بالحركة الجوية فى اتجاه تنظيم المزيد من الرحلات السياحية، من وإلى كافة أنحاء العالم.