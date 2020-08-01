لتعزيز فخامتها وأدائها.. بنتلي تضيف مجموعه ملحقات مختلفة لسيارتها Bentayga SUV

السبت 01/أغسطس/2020 - 05:18 م
بوابة الفجر
اضافت شركة بنتلي أربعة ملحقات مختلفة لسيارة Bentayga SUV الجديدة لتعزيز فخامتها أو أدائها أو فائدتها، وتتيح مجموعة الملحقات الجديدة تعزيز الشكل الخارجي والداخلي والمزيد من الحماية للعملاء.

أبرز شملته مجموعة الملحقات الجديدة هو نظام عادم رياضي عالي الجودة من التيتانيوم، تم إنشاؤه بالاشتراك مع Akrapovic، ويتكون نظام العادم من مجموعة من أنابيب الوصلة وكاتم الصوت ومجموعتين من أنابيب عادم بيضاوية محفورة بشعارات Bentley و Akrapovič ومغلفة لزيادة المتانة والحماية، ويتم استبدال كاتم الصوت المركزي بأنابيب مستقيمة، والتي توجه غازات العادم إلى كاتم الصوت الخلفي للعميل حيث يتم تدويرها من خلال الحواجز الداخلية لخلق صوت أكثر خصوصية.

وبالنسبة للشكل الخارجي، يمكن إقران مرايا ألياف الكربون شديدة اللمعان بمواصفات Bentley's Blackline، والتي تستبدل بإصدارات سوداء لامعة، ويتوفر أيضًا خيار خطوط جانبية ثابتة يتميز ببطانة الألماس.

تتضمن المقصورة الداخلية وسائد مبعثرة مقلمة بالجلد ومساند أقدام إضافية منجدة في سجادة الوبر العميقة، والتي تتطابق مع إخفاء السيارة الرئيسي ولون السجاد الداخلي. تعمل مجموعة الرحلات على توسيع سعة التخزين من خلال إضافة صندوق سقف وحاملات التزلج على الجليد. يتم دمج خيار صينية مساعدة الحمل في العدائين وينزلق بسهولة ، مما يسهل الوصول إلى العناصر المخزنة.


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