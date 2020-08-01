برلمانية إيطالية تدعو لإلغاء الاتفاقات المبرمة مع ليبيا بشأن الهجرة

السبت 01/أغسطس/2020 - 05:15 م
بوابة الفجر
وكالات
دعت برلمانية إيطالية، اليوم السبت، إلى إلغاء المرسومين الأمنيين لوزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني، وكذلك الاتفاقات المبرمة مع ليبيا بشأن الهجرة.

وأضافت عضو مجلس النواب من تيار (أحرار ومتساوون) روسيلا موروني، في تصريحات، أنه "يجب على هذه الأغلبية البرلمانية أن تغير سياسات الهجرة تماما".

وأضافت: "يجب إلغاء المراسيم الأمنية والاتفاقيات المشينة مع خفر السواحل الليبي".

وخلصت موروني، إلى القول، إن "عدم القيام بذلك يعني خيانة أحد الأسباب التي قمنا لأجلها أنا والعديد من زملائي الآخرين بمنح الثقة لهذه الحكومة حتى الآن".

ويقضي الاتفاق بين إيطاليا وحكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج، بتقديم الدعم لخفر السواحل الليبي وتسليحه لإنقاذ المهاجرين ومواجهة التنظيمات الإجرامية المتورطة في تهريبهم.

أخبار تهمك

مانشستر سيتي يسعى للتعاقد مع نجم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عروض الاحتراف تهدد بقاء رمضان صبحي مع الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد إنبي في الدوري المصري

منذ أقل من نصف ساعة

ريال مدريد في مأزق كبير بسبب مبابي

منذ حوالي 5 ساعات

بسبب كورونا.. الكويت: حظر الطيران التجارى مع 31 دولة

منذ حوالي 4 ساعات

مصر للطيران تعلن إلغاء جميع رحلاتها المتجهة إلى الكويت

منذ أقل من ساعتين

فايلر يصدم نجم الأهلي ويطلب رحيله

منذ ساعتين و 30 دقيقة

ملامح تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين

مفاجأة جديدة بشأن عدوى الإصابة بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

الخطيب يتسبب في فشل صفقة موليكا.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

ملامح تشكيل برشلونة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

فندق فيرمونت يعلق على الجريمة البشعة التي هزت عرش "السوشيال ميديا"

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 15 ساعة

ملامح تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

صفقة تبادلية مرتقبة بين الزمالك والرجاء

منذ حوالي 10 ساعات

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:57 م

مصر للطيران تعلن إلغاء جميع رحلاتها المتجهة إلى الكويت

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

03:06 ص

بسبب كورونا.. الكويت: حظر الطيران التجارى مع 31 دولة

01:48 م

مفاجأة جديدة بشأن عدوى الإصابة بفيروس كورونا

04:08 م

ملامح تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

03:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا