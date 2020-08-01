برلمانية إيطالية تدعو لإلغاء الاتفاقات المبرمة مع ليبيا بشأن الهجرة

دعت برلمانية إيطالية، اليوم السبت، إلى إلغاء المرسومين الأمنيين لوزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني، وكذلك الاتفاقات المبرمة مع ليبيا بشأن الهجرة.

دعت برلمانية إيطالية، اليوم السبت، إلى إلغاء المرسومين الأمنيين لوزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني، وكذلك الاتفاقات المبرمة مع ليبيا بشأن الهجرة.

وأضافت عضو مجلس النواب من تيار (أحرار ومتساوون) روسيلا موروني، في تصريحات، أنه "يجب على هذه الأغلبية البرلمانية أن تغير سياسات الهجرة تماما".

وأضافت عضو مجلس النواب من تيار (أحرار ومتساوون) روسيلا موروني، في تصريحات، أنه "يجب على هذه الأغلبية البرلمانية أن تغير سياسات الهجرة تماما".