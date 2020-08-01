فندق فيرمونت يعلق على الجريمة البشعة التي هزت عرش "السوشيال ميديا"

السبت 01/أغسطس/2020 - 05:10 م
بوابة الفجر
أصدر فندق فيرمونت نايل سيتي، بيانًا مهمًا بشأن ما تم تداوله في الأيام الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن واقعة اغتصاب مجموعة شباب لفتاة بعد تخديرها بعد انتهاء حفلة في 2014.

وقال البيان: "نحن على دراية ونتابع ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حادثة قد تكون وقعت بالفندق أثناء حفل خاص بأحد منظمي المناسبات، والحفلات في عام 2014، حيث تواصل على الفور فريق عمل الفندق بالمجموعات المسئولة عن تداول تلك الأخبار لتقديم المساعدة والدعم".

وأضاف البيان: "حيث إن أهم أولوياتنا دائما ما كانت سلامة وأمن ضيوفنا وزملائنا، هذا ويلتزم فريق إدارة الفندق وجميع الزملاء بمساعدة السلطات والجهات المعنية المخولة في حالة فتح تحقيق رسمي وسنواصل تقديم دعمنا المطلق في هذا الشأن، في هذه الأثناء قلوبنا ودعواتنا لأي شخص قد يكون تأثر بهذا الحادث المؤلم".

كانت موجة من الغضب اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تداول تفاصيل جريمة اغتصاب حدثت داخل فندق نايل سيتي “فيرمونت” بوسط المدينة، وترجع لعام 2014، حيث أقدم 8 شباب على اغتصاب فتاة بعد تخديرها أثناء حفلة، وبعدها وقع كل مغتصب منهم باسمه على جسدها وتصويرها فيديو لإبتزازها بعد ذلك ولم يتم التحقق حتى الأن في الواقعة.
فندق فيرمونت يعلق على الجريمة البشعة التي هزت عرش "السوشيال ميديا"
فندق فيرمونت يعلق على الجريمة البشعة التي هزت عرش "السوشيال ميديا"

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