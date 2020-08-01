جلسة تصوير لدعاء صلاح في دبي برعاية The 9 show

السبت 01/أغسطس/2020 - 04:55 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
جلسة تصوير لدعاء صلاح في دبي برعاية The 9 show
قامت الإعلامية دعاء صلاح بعمل جلسة تصوير بإحدى الفنادق الكبري في دولة الامارات العربية المتحدة مع المصور علا عباس، ذلك بمناسبة التحضير لبرنامجها الجديد التي ستبدأ تصوير منتصف الشهر الجاري بدبي.

وأكدت دعاء صلاح أن السيشن خاص ببرنامج جديد من فكرتها ومختلف تماما عن ما سبق وقدمته من برامج كان أغلبها عن المرأة كونها مناصره دائما لقضايا المرأة في المجمتع المصري والعربي.

وأما عن تفاصيل البرنامج قالت أن البرنامج بإسم The 9 show وهو برنامج فني كوميدي يستضيف العديد من النجوم في مصر والوطن العربي في موسمه الأول وهو من إخراج عمرو رمزي.


الجدير بالذكر أن دعاء صلاح قدمت العديد من البرامج خلال السنوات الماضية من أهمها برنامج عقارب الساعة و مع دودي وحكايتك وغيرها من البرامج.
جلسة تصوير لدعاء صلاح في دبي برعاية The 9 show

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