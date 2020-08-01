جلسة تصوير لدعاء صلاح في دبي برعاية The 9 show

قامت الإعلامية دعاء صلاح بعمل جلسة تصوير بإحدى الفنادق الكبري في دولة الامارات العربية المتحدة مع المصور علا عباس، ذلك بمناسبة التحضير لبرنامجها الجديد التي ستبدأ تصوير منتصف الشهر الجاري بدبي.





وأكدت دعاء صلاح أن السيشن خاص ببرنامج جديد من فكرتها ومختلف تماما عن ما سبق وقدمته من برامج كان أغلبها عن المرأة كونها مناصره دائما لقضايا المرأة في المجمتع المصري والعربي.





وأما عن تفاصيل البرنامج قالت أن البرنامج بإسم The 9 show وهو برنامج فني كوميدي يستضيف العديد من النجوم في مصر والوطن العربي في موسمه الأول وهو من إخراج عمرو رمزي.







