ارتفاع مبيعات التجزئة الصينية عبر الإنترنت إلى 736.7 مليار دولار

السبت 01/أغسطس/2020 - 03:23 م
بوابة الفجر
أعلنت الصين أمس، اعتزامها جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاعي التصنيع وخدمات الإنتاج.
وأعربت السلطات الصينية عن هذا الاتجاه من خلال مسودة قائمة أصدرتها المفوضية الوطنية الصينية للتنمية والإصلاح، وتتضمن الصناعات التي تحظى بالأولوية بالنسبة لجذب الاستثمارات من الخارج، بحسب "الألمانية".


وأفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء بأن الصين تعتزم تشجيع الاستثمارات بشكل أكبر في وسط وغرب البلاد.
وجاء في بيان للمفوضية الوطنية للتنمية والإصلاح أن السلطات ستنتظر رد الفعل حيال القائمة التي أصدرتها حتى 30 (أغسطس).


ووصلت مبيعات التجزئة الصينية عبر الإنترنت إلى 5.15 تريليون يوان (نحو 736.7 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2020، بزيادة 7.3 في المائة على أساس سنوي، وفقا لوزارة التجارة.


وبحسب وكلة أنباء شينخوا، قال قاو فنج، المتحدث باسم وزارة التجارة في مؤتمر صحافي إن التجارة الإلكترونية أظهرت حيوية ومرونة قوية، ولعبت دورا مهما في المعركة ضد جائحة كوفيد - 19 وضمان توريد المواد والمساعدة في استئناف العمل وتعزيز إعادة تغذية الاستهلاك.


وأشار قاو إلى أن معدل نمو مبيعات التجزئة عبر الإنترنت شهد زيادة لأربعة أشهر متتالية، حيث سجل حزيران (يونيو) نموا 18.6 في المائة على أساس سنوي، مضيفا أن التجارة الإلكترونية ظلت تشكل ركيزة تعمل على تحقيق الاستقرار في سوق الاستهلاك، في حين استمر نطاقها في التوسع وبات دورها أكثر بروزا.


وأظهرت بيانات وزارة التجارة أن عدد مستخدمي التجارة الإلكترونية في الصين ارتفع بـ100 مليون مقارنة بالعام الماضي، وزاد عدد المتاجر على منصات البيع بالتجزئة الرئيسة عبر الإنترنت 3.8 في المائة على أساس سنوي.
وواصل الاقتصاد الصيني إظهار علامات على انتعاش قوي في أعقاب جائحة كوفيد - 19 أمس، وفقا لبيانات المشاعر السائدة الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء.


وكان مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي (يوليو) ثابتا عند 51.1 نقطة، بعدما سجل ارتفاعا من 50.9 في الشهر السابق. وتشير القراءات فوق 50 نقطة إلى التوسع بينما تعكس القراءات أدنى هذا الرقم الانكماش.

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