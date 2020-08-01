نجم الأهلي يخضع لفحص طبي جديد عقب عودة التدريبات

السبت 01/أغسطس/2020 - 03:20 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
يخضع مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي جديد عقب نهاية عيد الأضحى المبارك، من أجل الإطمئنان على إصابته.

وكان ياسر إبراهيم، تعرض للإصابة في كاحل القدم، خلال مشاركته أمام الجونة الودية، وتأكد غيابه لمدة ثلاثة أسابيع مقبلة.

وأجرى خالد محمود طبيب الفريق، اتصال مع المدافع خلال الساعات الماضية، للإطمئنان على الإصابة، حيث أكد إبراهيم أنه حالته أصبحت في تحسن.

ويستأنف الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، تدريباته غدٍ الأحد على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لعودة الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

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