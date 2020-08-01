عاجل.. وفاة مذيعة التليفزيون المصري نشوى الطوبجي

توفيت منذ قليل المذيعة نشوى الطوبجي، المذيعة بقطاع القنوات الإقليمية بالتليفزيون المصري داخل أحد المستشفيات الكبرى، بعد معاناتها مع مرض القلب.

ونعت صفحات غير رسمية تابعة للهيئة الوطنية للإعلام المذيعة نشوى الطوبجي، لكنها لم تذكر سبب الوفاة أو تسرد أي تفاصيل أخرى.



