العدد الأسبوعي العدد الأسبوعي تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF السبت 01/أغسطس/2020 - 02:40 م تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF Advertisements في حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــافي حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــا أخبار تهمك ملامح تشكيل الأهلي لموقعة الوداد في دوري أبطال إفريقيا منذ حوالي 4 ساعات في أول أيام العيد.. الصحة تسجل 321 حالة إيجابية لفيروس كورونا.. و31 وفاة منذ حوالي 16 ساعة عاجل.. الزمالك يقترب من كبرى صفقاته الصيفية منذ حوالي 13 ساعة كوبو: أطمح بالعودة للريال.. والليجا في أفضل دوري بالعالم منذ ساعة و 16 دقيقة عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية منذ حوالي 12 ساعة ريال مدريد في مأزق كبير بسبب مبابي منذ ساعتين و 17 دقيقة 3 رسائل صادمة من الصحة العالمية عن "كورونا".. تعرف عليها منذ حوالي 20 ساعة ملامح تشكيل برشلونة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا منذ حوالي 3 ساعات نيمار يرفض العودة إلى برشلونة منذ حوالي 6 ساعات انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل منذ يوم السيسي يهنئ دولة الإمارات على بدء تشغيل محطة "براكة" للطاقة النووية منذ ساعة الخطيب يتسبب في فشل صفقة موليكا.. تعرف على التفاصيل منذ حوالي 12 ساعة صفقة تبادلية مرتقبة بين الزمالك والرجاء منذ حوالي 7 ساعات جاريث بيل يحسم مصيره مع ريال مدريد منذ حوالي 7 ساعات نجمي الأهلي يرفضان عرض وادي دجلة منذ حوالي 4 ساعات برشلونة يُحصن نجمه من هجمات خورخي منيديز منذ حوالي 6 ساعات