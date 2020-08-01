تعرف على مباريات النصر المتبقية في الدوري السعودي

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي استعداداته لعودة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





ويعود النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية، يوم الرابع من شهر أغسطس المقبل، على أن يبدأ النصر مشواره في الدوري بعد عودته يوم الخامس من الشهر ذاته.





مباريات النصر المتبقية في الدوري

1- النصر والهلال، 5 أغسطس، الجولة 23

2- أبها والنصر، 10 أغسطس، الجولة 24

3- الوحدة والنصر، 15 أغسطس، الجولة 25

4- التعاون والنصر، 20 أغسطس، الجولة 26

5- العدالة والنصر، 25 أغسطس، الجولة 27

6- النصر والفيحاء، 29 أغسطس، الجولة 28

7- النصر والاتحاد، 4 سبتمبر، الجولة 29

8- النصر والاتفاق، 9 سبتمبر، الجولة 30

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 45 نقطة.



