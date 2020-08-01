"النساء تعيش أكثر".. منة فضالي تشعل "إنستجرام" بلاموني

السبت 01/أغسطس/2020 - 01:08 م
بوابة الفجر
سعد نبيل
تحرص الفنانة منة فضالي، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


حيث نشرت "فضالي"، مجموعة من الصور، والتي ظهرت من خلالها مرتدية تي شيرت لاموني، معلقه عليه: "هناك أشياء تعيش فيها النساء أكثر من الكعب العالي".


يذكر أن آخر أعمال منة فضالى مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذى عُرض فى السباق الرمضانى الماضى، المسلسل بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم ‏قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى.


في سياق آخر، شاركت منة فضالى في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.


أخبار تهمك

في أول أيام العيد.. الصحة تسجل 321 حالة إيجابية لفيروس كورونا.. و31 وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

نيمار يرفض العودة إلى برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

ملامح تشكيل الأهلي لموقعة الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الأهلي مهدد بفقدان رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد في مأزق كبير بسبب مبابي

منذ أقل من ساعة

برشلونة يُحصن نجمه من هجمات خورخي منيديز

منذ حوالي 5 ساعات

3 رسائل صادمة من الصحة العالمية عن "كورونا".. تعرف عليها

منذ حوالي 19 ساعة

صفقة تبادلية مرتقبة بين الزمالك والرجاء

منذ حوالي 5 ساعات

ملامح تشكيل برشلونة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

جاريث بيل يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يصدم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ حوالي 22 ساعة

الخطيب يتسبب في فشل صفقة موليكا.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعة

نجمي الأهلي يرفضان عرض وادي دجلة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. الزمالك يقترب من كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:06 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

ريال مدريد في مأزق كبير بسبب مبابي

12:27 م

ملامح تشكيل برشلونة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا

11:45 ص

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

03:15 م

نجمي الأهلي يرفضان عرض وادي دجلة

10:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»