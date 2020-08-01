إصابات كورونا في فلسطين تتجاوز 15 ألفاً

السبت 01/أغسطس/2020 - 12:42 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، عن ارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية، إلى 15 ألفاً و555 حالة.

وأفادت الوزارة، بتسجيل 323 إصابة بفيروس كورونا و247 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في حين لم تسجل حالات وفاة جديدة.

وأوضحت الوزارة، أن 14 مريضاً يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم أربعة على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما استقر عدد الوفيات بالفيروس عند 85 حالة.

وفرضت الحكومة الفلسطينية إغلاقاً شاملاً في محافظات الضفة الغربية منذ صباح أمس الجمعة، بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى عند المسلمين على أن يستمر الإغلاق حتى صباح يوم غد الأحد.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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