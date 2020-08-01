خبيرة تغذية تُحذر من الإفراط في تناول اللحوم الحمراء خلال العيد

حذرت هبة عصام، استشاري التغذية العلاجية، من الإفراط في تناول اللحوم الحمراء خلال أيام العيد، مؤكدة على ضرورة تناول الأغذية التي ترفع من أداء المناعة ولاسيما في ظل جائحة فيروس كورونا.





وقالت هبة في اتصال هاتفي ببرنامج "الأخبار" المذاع على فضائية "دي ام سي" إن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء سواء المقلية أو المطبوخة يقلل من أداء المناعة ويعمل على رفع الكوليسترول في الجسم ويضعف الشرايين التاجية.





وأكدت على ضرورة تناول كميات قليلة من اللحوم وبدون دهون نهائيًا، كما حذرت من تناول المشروبات الغازية لأضرارها الكبيرة على الصحة.





ومن ناحية أخرى قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتريا والمناعة والتغذية، إنه يجب عدم أكل اللحوم بعد الذبح قبل 6 ساعات، موضحة أنه يجب الاطمئنان أن اللحمة تمت تنقيتها من الميكروبات.





ونصحت "عبدالوهاب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، بضرورة نقع الكبدة نصف ساعة في اللبن، لأنها مصدر التخلص من السموم في جسم الحيوان، مضيفة إلى ضرورة أن نعفى مرضى النقرس من أكل "الكبدة والكلاوى والفشة والطحال" ويمكنه أن يأكل لحوم.





وعن مرضى السكر، نصحت استشاري البكتريا، بضرورة تناول السلطة ثم قطعة اللحمة ثم النشويات فبذلك لا يرتفع السكر.





وينصح الخبراء اصحاب مرضي السمنة والسكري، بالابتعاد عن تناول اللحوم، لأنها تؤدي إلى زيادة الكوليسترول وصعوبة الهضم، كما حذرت مرضى الكبد، حيث تسبب لهم زيادة في نسبة «اليوريا» في الدم، مما يؤدي إلى اضطرابات عديدة في الجسم قد تؤدي بهم إلى الوفاة نتيجة غيبوبة كبيدية.



