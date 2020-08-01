تعرف على موعد مباراة آرسنال ضد تشيلسي في نهائي كأس إنجلترا والقنوات الناقلة

آرسنال ضد تشيلسي ، عادت متعة منافسات كرة القدم من جديد بعد توقف تخطى الـ100 يوم، إثر انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، واتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الجائحة والحفاظ على أمن وسلامة الجميع.





مباراة آرسنال ضد تشيلسي





وأنهى فريق ليفربول الإنجليزي مبارايات "البريمير ليج" وتوج بطلًا لهذا النسخة، بعدما غابت عنه قرابة الـ30 عاماً، قبل أن تعود منافسات كأس إنجلترا ونصل لنهائي البطولة والمقرر بين فريقي آرسنال ضد تشيلسي اليوم.





نهائي كأس إنجلترا بين آرسنال ضد تشيلسي





ويلعب آرسنال ضد تشيلسي مساء اليوم السبت الموافق الأول من أغسطس 2020، في المباراة التي ستقام بينهما، في إطار مبارايات نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعدما تغلبا على جميع منافسيهم خلال البطولة، وحققا مفاجآت كبيرة.





ملعب مباراة آرسنال ضد تشيلسي





ويستضيف الملعب الشهير "ويمبلي" الدولي، مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، والتي ستلعب بين آرسنال ضد تشيلسي مساء اليوم، في مباراة متوقع أن تكون نارية، بين الغريمين الكبيرين في إنجلترا، والذان يريدا تحقيق اللقب.





تفاصيل مباراة آرسنال ضد تشيلسي





وتلعب مباراة آرسنال ضد تشيلسي اليوم بعدما حقق الفريقان نتائجا مميزة وكبيرة، حيث تمكن الأول من الصعود للدور النهائي، على حساب مانشستر سيتي في مفاجأة كبيرة، بهدفين مقابل لا شئ، وخطف البلوز غريمه مان يونايتد بثلاثية في مباراة كانت نارية.





موعد مباراة آرسنال ضد تشيلسي





وتنطلق مباراة فريق آرسنال ضد تشيلسي مساء اليوم، في تمام الـ6:30 بتوقيت جمهورية مصر العربية، الـ7:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ8:30 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، حيث يتمتع الفريقان بجماهيرية كبيرة في كافة أنحاء الوطن العربي.





مشاهدة مباراة آرسنال ضد تشيلسي





وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، صاحبة حقوق البث والناقل الحصري للبطولة، عن إذاعة مباراة آرسنال ضد تشيلسي مساء اليوم عبر فضائيتها bein Sport hd 2.



