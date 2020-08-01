تفاصيل احتلال الدقهلية المركز الثاني بالجمهورية في قروض المشاريع

صرح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بأن المحافظة احتلت المركز الثاني على مستوى محافظات مصر خلال شهر يوليو الجاري، فى قيمة القروض التى تقدمها للخريجين والشباب والمرأة، لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، والتى يمنحها صندوق التنمية المحلية، بإشراف إدارة بناء وتنمية القرية بديوان عام المحافظة.





وأكد "مختار"، أن الدولة تسعى لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي تعمل على اتاحة فرص عمل للشباب والحد من البطالة، واننا نبذل جهودا مضاعفة من أجل توسيع قاعدة الإقراض خاصة من قروض صندوق التنمية المحلية.





وأوضح مختار، أن محافظة الدقهلية نفذت 60 مشروعًا خلال يوليو الجاري وبلغت قيمة القروض الممنوحة لها 596 ألف جنيه، لافتًا إلى أن صندوق التنمية المحلية يسعى إلى دعم التنمية الريفية والاجتماعية والبشرية والبيئية للمجتمع المحلي بمختلف مراكز ومدن المحافظة.





وأشاد محافظ الدقهلية بجهود وزارة التنمية المحلية وتعاونها المتميز مع المحافظة، من خلال صندوق التنمية المحلية، كأحد أهم آليات دعم وتنمية القرية المصرية بنطاق الدقهلية، وذلك بإتاحة تمويل قروض ميسرة للمواطنين والشباب والمرأة المعيلة، لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.





ومن جانبها أوضحت المحاسب نرمين فهمى، مدير عام إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة، أن الصندوق يقدم خدمات الإقراض للمواطنين لإقامة مشروعاتهم، من خلال 125 فرع لصندوق التنمية المحلية القائمة بالوحدات المحلية والقروية بدائرة مراكز ومدن المحافظة.





جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بضرورة الاهتمام بملف التنمية الاقتصادية واقامة المشروعات وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بتوفير الدعم اللازم للشباب.





وعلى صعيد أخر نفذت رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة المحاسب سعد بغدادى، رئيس حى غرب المنصورة، اليوم الجمعة، الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، حملة مكبرة استهدفت محلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم، الكائنة بنطاق الحى.

وقد تمكنت الحملة من تحرير محاضر ذبح خارج السلخانة لبعض محلات الجزارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.





كما قامت الحملة بالمرور على منافذ بيع اللحوم للتأكد من تطبيق قرار محافظ الدقهلية من خفض أسعار اللحوم ل٦٠ جنيها "بدلا" من ٧٥ جنيها" وذلك ضمن فاعليات مبادرة حياة كريمة التى تم اطلقها لتخفيض اسعار اللحوم خلال الأسبوع الاخير من شهر يوليو الجارى.



