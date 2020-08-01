المنشآت الفندقية: لا فرق بين البوركيني والبكيني في حمامات السباحة

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:49 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن نسبة الإشغالات في الساحل الشمالي بلغت 100% من الـ50% المصرح بها، في حين تعدت النسبة في الغردقة الـ80%، مشيرًا إلى أن هناك إقبال كبير من السياح على هذه المناطق خلال أيام عيد الأضحى.

وأكد "الشاعر" في لقائه عبر سكايب ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن هناك رقابة مشددة على تطبيق الإجراءات الاحترازية في هذه المناطق من حيث إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وقياس درجات الحراية.

ومن ناحية أخرى أشار عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إلى أنه لا فرق بين البوركيني والبكيني في النزول لحمامات السباحة، مستطردًا "ممنوع بتاتا أن يتم منع أي شخص من نزول البسين طالما ملتزم بلبس السباحة سواء بكيني أو بوركيني".

من جانبه قال عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، إنه لا يحق لأحد بالفنادق والمنتجعات السياحية من منع المحجبات من نزول حمامات السباحة بـ"المايوه الشرعي" أو "البوركيني" حال كونه من خامات ملائمة لحمامات السباحة، وليس لها أثر سلبي على الصحة العامة ومطابقة للمواصفات الصحية. 

جاء ذلك تعليقًا على ما تداوله عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" بشأن منع نزول سيدة بالمايوه الشرعى "البوركيني" في حمام السباحة الخاص بأحد القري السياحية.

وأكد العاصي أن هذه القرية لا تخضع لإشراف وزارة السياحة والآثار وإنما للمحليات، وأشار إلى أن الوزارة كانت قد أصدرت من قبل منشورًا في هذا الشأن وتم تعميمه على الفنادق والمنتجعات السياحية. وشدد على ضرورة أن من يتعرض لمثل هذا بالمنشآت الفندقية التقدم بالشكوى لوزارة السياحة والآثار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عيد الأضحى بوابة الفجر المايوة الفجر السياحة البوركيني الاضحي

أخبار تهمك

في أول أيام العيد.. الصحة تسجل 321 حالة إيجابية لفيروس كورونا.. و31 وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

صفقة تبادلية مرتقبة بين الزمالك والرجاء

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يصدم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يُحصن نجمه من هجمات خورخي منيديز

منذ حوالي 5 ساعات

الخطيب يتسبب في فشل صفقة موليكا.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

ملامح تشكيل الأهلي لموقعة الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

3 رسائل صادمة من الصحة العالمية عن "كورونا".. تعرف عليها

منذ حوالي 19 ساعة

نيمار يرفض العودة إلى برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

ملامح تشكيل برشلونة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 18 دقيقة

جاريث بيل يحسم مصيره مع ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 10 ساعات

ريال مدريد في مأزق كبير بسبب مبابي

منذ 36 دقيقة

الأهلي مهدد بفقدان رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

نجمي الأهلي يرفضان عرض وادي دجلة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

"المنشآت الفندقية" تصدر تحذيرا لأصحاب القرى السياحية بشأن "المايوه الشرعي"

وزير السياحة يحذر الفنادق من التهاون في تطبيق ضوابط استئناف العمل

هاني الناظر: "البوركيني" لا يصيب بالأمراض الجدلية ويحمي من الاحتراق

الغرف السياحية: السماح بارتداء المايوه الشرعي داخل حمامات السباحة في القرى

تعليق صاحب فيديو الخلاف بسبب المايوه الشرعي في الساحل الشمالي

أستاذ فيروسات: نزول حمامات السباحة بملابس قطنية يؤذى صحة الإنسان

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:06 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

ملامح تشكيل برشلونة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا

11:45 ص

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

03:15 م

نجمي الأهلي يرفضان عرض وادي دجلة

10:39 ص

ريال مدريد في مأزق كبير بسبب مبابي

12:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»