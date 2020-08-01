مليون جنيه لروبى فى إعلان تليفزيونى

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:37 ص
بوابة الفجر
عبد الله الصاوى

انتهت الفنانة روبى من تصوير إعلانها الجديد، المشترك بين شركتى أورنج وكوكاكولا، ويشاركها فى الإعلان كل من المطربين محمود العسيلى وأحمد كامل.

وعلمنا أن روبى وافقت على المشاركة فى الإعلان نظير مبلغ مالى قدره مليون جنيه، وأنها انتهت من تصوير الإعلان خلال الأيام الماضية على أحد شواطئ مدينة البحر الأحمر.

يشار إلى أن آخر إطلالة للفنانة روبى على جمهورها كانت خلال العام الماضى، وشاركت فى بطولة فيلم «حملة فرعون» إلى جوار الفنان عمرو سعد، وعرض لها أيضا فى هذا العام الجزء الثانى من فيلم «الكنز»، التى شاركت فى حماية على الزيبق إلى جوار الفنان محمد رمضان.


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