معاينة حريق هائل بمصنع للمواد الكيماوية في المطرية

طالبت نيابة المطرية الجزئية، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق هائل شب داخل مصنع للمواد الكيماوية وذلك لمعرفة سبب الحريق وحصر التلفيات والخسائر الملحقة به، كما أمرت الأجهزة الامنية بسرعة الاجراءات التكميلية حول الحريق.





وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مصنع للكياويات بدائرة قسم المطرية.





وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل مصنع بدائرة قسم المطرية وانتقلت 6 سيارات إطفاء، وتمت عمليات محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات دون وقوع إصابات.





وتم اتخاذ الاجراءات القانوية اللازمة.





ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالجيزة





وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الحيزة، من ضبط شخصين لإستيلائهم على السيارات بالهرم.





وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام شخصين مالك معرض تأجير سيارات، ومحاسب، له معلومات مسجلة، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على السيارات.





ويقوم الأول بإستلام السيارات من مالكيها بقصد تأجيرها لهم مقابل مبلغ مالى وتسليمها للثانى الذى يقوم ببيعها بموجب عقد إبتدائى لآخرين مُتخذين من دائرتى قسمى (الأهرام – الطالبية) مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.





وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (8) وقائع بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المستولى عليها والسابق بيعها بمعرفتهما.



