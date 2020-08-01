عبير ورانيا فريد شوقى تحتفلان بعيد ميلاد والدتهما

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:07 ص
بوابة الفجر
شهيرة النجار
 شهيرة النجار

احتفلت عبير ورانيا ابنتا الوحش فريد شوقى بعيد ميلاد والدتهما السيدة سهير الترك، وكانت "عبير" قد احتفلت قبل شهر مع شقيقتها "رانيا" بتعافيها من فيروس كورونا بعد إصابتها به، والسيدة سهير الترك كانت من أشهر وجوه الحوارات الفنية وقت ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضى، وهى تحتفل بعيد ميلادها مع الملك وسط ابنتيها عبير ورانيا وهما صغيرات، وأحاديثها عن حبها للراحلة وردة وعدم تفويت حفلة لها، وكيف جمعت قصة الحب بينها وبين فريد شوقى، وأحب أفلام وحش الشاشة لقلبها.

لماذا أكتب عنها.. الحقيقة هذه السيدة بجمالها وحواراتها التى كنت اشترى مجلات "الموعد" و"الشبكة" و"نورا" خصيصًا من أجلها كانت مؤثرة فى طفولتنا جميعًا، خاصة لما كانت تتصور ورانيا وعبير حولها أو جالسات على قدم وحش الشاشة.. كل سنة وأنتِ طيبة.

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