الهند تسجل 57 ألف إصابة جديدة بكورونا

السبت 01/أغسطس/2020 - 09:12 ص
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم السبت، عن تسجيل 57 ألف و118 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الهند إلي مليون و697 ألف و54 حالة.

وأضافت الوزارة، بأنه تم تسجيل 764 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الوفاة 36 ألف و511 حالة.

وكانت وزارة الصحة قالت إن الهند لا يمكن أن تعتمد على مناعة القطيع لوقف تفشي الفيروس، في ضوء وضعها السكاني وحجمها، مضيفة أنها ستعتمد على اللقاح من أجل التغلب على الفيروس بصورة كاملة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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