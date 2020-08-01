رمضان صبحي خارج حسابات هيدرسفيلد

السبت 01/أغسطس/2020 - 08:24 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
أشارت تقارير صحفية بريطانية، أن الدولي المصري رمضان صبحي، لاعب فريق هيدرسفيلد تاون والمعار لصفوف الأهلي، أصبح خارج حسابات الفريق الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة «Examinerlive»البريطانية، فإن رمضان صبحي أصبح قريب من مغادرة فريق هيدرسفيلد، حيث يبحث كارلوس كوربران المدير الفني الجديد للفريق، عن وضع خطة جديدة ولن يكون النجم المصري ضمن هذه الخطة.

وتابعت الصحيفة، أن هيدرسفيلد يريد استرداد المبلغ المالي الذي قاموا بدفعه لفريق ستوك سيتي في صفقة انتقال رمضان صبحي لهم عام 2018، والتي تبلغ 5 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة، أن رمضان صبحي يمتلك العديد من العروض الأوروبية والتي تريد الحصول على خدمات اللاعب أبرزها من نادي أولمبياكوس اليوناني الذي قدم عرض بقيمة 1.3 مليون يورو. 

وكان رمضان صبحي قد انتقل إلى صفوف الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، قبل أن يتم في يوليو الماضي تمديد إعارته لموسم إضافي مقابل مليون و600 ألف جنيه إسترليني.

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