برشلونة يُحصن نجمه من هجمات خورخي منيديز

السبت 01/أغسطس/2020 - 08:17 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي


يسعى البرتغالي خورخي مينديز، وكيل اللاعبين الشهير، لضخم موهبة نادي برشلونة الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكدت صحيفة "سبورت" الكتالونية اليوم، أن نادي برشلونة يرفض التفريط في موهبة الفريق أنسو فاتي، خلال الفترة الحالية.

وأوضحت الصحيفة، أن نادي برشلونة يعمل على تمديد عقد اللاعب، لينتهي في صيف عام 2024.

كما يسعى برشلونة لتأمين خدمات فاتي، بوضع شرط جزائي في عقده، يبلغ 300 مليون يورو، لكي يضمن الفريق بقائه رفقة النادي الكتالوني.

وقالت الصحيفة، أن مسؤولي مانشستر يونايتد استفسروا عن إمكانية ضم فاتي خلال الفترة الماضية.

وكان النادي الإنجليزي قد تقدم بعرض قيمته 100 مليون يورو، إلا أن مسؤولي النادي رفضوا التخلي عن اللاعب بشدة.

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