التطبيق خلال 15 يوما.. حماية المستهلك يعلن تنظيم بعض خدمات الاتصالات

السبت 01/أغسطس/2020 - 05:47 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يعتبر هو المحامي عن المواطنين، لافتا إلى أنهم اجتمعوا مع شركات الاتصالات لتنسيق وتنظيم فكرة الأسواق الإلكترونية.

وأضاف "سمير"، في تصريحات مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أنه تم التنسيق حول خدمات "الكول تون" و"الجيمز".

وتابع القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك: "مينفعش يطلع لك فلاش لخدمة ولازم تدوسي عليها أو إذا كنت عايز الكول تون دي دوس نجمة".

وأضاف، أن القانون يشدد على ضرورة أن تكون هذه الخدمات عبر خطوتين وبعد تعريف المستهلك لسعر الخدمة وتكلفتها والتأكيد بعد معرفته بالأسعار والتكلفة وأن ذلك سيتم تطبيقه خلال 15 يوما.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

خدمات شركات الاتصالات تنظيم الاتصالات بوابة الفجر الفجر الاتصالات

أخبار تهمك

الجيش الليبي يحذر السفن والطائرات التي تدخل المياه الإقليمية

منذ 39 دقيقة

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ حوالي 16 ساعة

الرجاء يعرض ثلاثة نجوم على الزمالك من أجل ضم «أحداد»

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 4 ساعات

الشروط كاملة.. كيف تصل مصر لـ"صفر" كورونا؟

منذ حوالي 17 ساعة

نجم بيراميدز يلمح بانتقاله إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

ميركاتو 2020.. الزمالك يتراجع وينسحب من صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

في أول أيام العيد.. الصحة تسجل 321 حالة إيجابية لفيروس كورونا.. و31 وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

شيريهان تحتفل بعيدة ميلاد ابنتها الصغيرة تالية القران الكريم

منذ حوالي 14 ساعة

رسالة خاصة من صالح جمعة إلى جماهير الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

3 رسائل صادمة من الصحة العالمية عن "كورونا".. تعرف عليها

منذ حوالي 13 ساعة

لا تخرجوا.. الأرصاد تحذر من طقس ثاني أيام العيد

منذ حوالي 10 ساعات

بعد عرضي بيراميدز والاتحاد.. فايلر يرفض رحيل جوهرة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

خطر جديد يهدد حلم ريال مدريد ويمنعه من التعاقد مع هذا اللاعب

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يتسبب في فشل صفقة موليكا.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد تصديق السيسي عليه.. تفاصيل قانون حماية المستهلك

رئيس حماية المستهلك الجديد لـ "الفجر": للجهاز دور كبير في ضبط الأسواق

توفير شاشات تفاعلية بمراكز الشباب لتسهيل تقديم الشكاوي باكورة التعاون بين وزارة الشباب وجهاز حماية المستهلك

حماية المستهلك عن "السعر انبوكس": كأنه سر حربي

قرار عاجل من حماية المستهلك بشأن خدمات شركات المحمول

حماية المستهلك يكشف تفاصيل القرار المتعلق بشركات المحمول الأربعة (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:06 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

03:15 م

في أول أيام العيد.. الصحة تسجل 321 حالة إيجابية لفيروس كورونا.. و31 وفاة

11:06 م

3 رسائل صادمة من الصحة العالمية عن "كورونا".. تعرف عليها

06:13 م

لا تخرجوا.. الأرصاد تحذر من طقس ثاني أيام العيد

09:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»