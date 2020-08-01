التطبيق خلال 15 يوما.. حماية المستهلك يعلن تنظيم بعض خدمات الاتصالات

قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يعتبر هو المحامي عن المواطنين، لافتا إلى أنهم اجتمعوا مع شركات الاتصالات لتنسيق وتنظيم فكرة الأسواق الإلكترونية.





وأضاف "سمير"، في تصريحات مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أنه تم التنسيق حول خدمات "الكول تون" و"الجيمز".





وتابع القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك: "مينفعش يطلع لك فلاش لخدمة ولازم تدوسي عليها أو إذا كنت عايز الكول تون دي دوس نجمة".



