التطبيق خلال 15 يوما.. حماية المستهلك يعلن تنظيم بعض خدمات الاتصالات
السبت 01/أغسطس/2020 - 05:47 ص
الفجر
قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يعتبر هو المحامي عن المواطنين، لافتا إلى أنهم اجتمعوا مع شركات الاتصالات لتنسيق وتنظيم فكرة الأسواق الإلكترونية.
وأضاف "سمير"، في تصريحات مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أنه تم التنسيق حول خدمات "الكول تون" و"الجيمز".
وتابع القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك: "مينفعش يطلع لك فلاش لخدمة ولازم تدوسي عليها أو إذا كنت عايز الكول تون دي دوس نجمة".
وأضاف، أن القانون يشدد على ضرورة أن تكون هذه الخدمات عبر خطوتين وبعد تعريف المستهلك لسعر الخدمة وتكلفتها والتأكيد بعد معرفته بالأسعار والتكلفة وأن ذلك سيتم تطبيقه خلال 15 يوما.
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