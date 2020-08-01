تعرف على عدد مشاهدات "عايشة بيك" لمروة ناجي (فيديو)

طرحت المطربة مروة ناجي، أغنية جديدة تحمل عنوان "عايشة بيك"، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية عبر موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب".

أغنية "عايشة بيك" من كلمات الشاعر هاني عبد الرحمن إبراهيم، وألحان محمد صبري، وتوزيع موسيقي محمد شفيق.

واقتربت الأغنية من تحقيق 100 ألف مشاهدة حتى الان، حيث حققت تحديدًا أكثر من 86,855 مشاهدة.





وسجلت أيضًا مروة ناجي، منذ فترة أغنية جديدة تحمل عنوان "أنت وبختك"، وهي من كلمات الشاعر جمال الخولي، وألحان مصطفي محفوظ، وتوزيع موسيقي عمر إسماعيل.





جدير بالذكر أن المطربة مروة ناجي، طرحت مؤخرًا أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب، تحمل اسم "لما لقيتك"، وتم تصوير الفيديو الكليب فى لبنان تحت إشراف المخرج فادي حداد، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، وألحان مصطفي العسال، وتوزيع محمد مجدي وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.