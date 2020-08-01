يبدأ تحصيلها الشهر الحالي.. الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء

السبت 01/أغسطس/2020 - 03:31 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة، الشهر الحالي (أغسطس) في تحصيل الفواتير، بالأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، التي بدأ تطبيقها شهر يوليو الماضي.

وفيما يلي قائمة بالأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 38 قرشا بدلا من 30 قرشا )

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 48 قرشا بدلا 40 قرشا )

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 65 قرشا بدلا من 50 قرشًا )

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 96 حط قرش بدلا من 82 قرشًا)

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 118 قرشا بدلا من 100 قرشًا)

6- الشريحة السابعةمن صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (118قرشًا).

7- من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا).

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