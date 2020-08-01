يبدأ تحصيلها الشهر الحالي.. الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء

تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة، الشهر الحالي (أغسطس) في تحصيل الفواتير، بالأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، التي بدأ تطبيقها شهر يوليو الماضي.





وفيما يلي قائمة بالأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء:





1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 38 قرشا بدلا من 30 قرشا )





2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 48 قرشا بدلا 40 قرشا )





3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 65 قرشا بدلا من 50 قرشًا )





4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 96 حط قرش بدلا من 82 قرشًا)





5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 118 قرشا بدلا من 100 قرشًا)





6- الشريحة السابعةمن صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (118قرشًا).



