فايلر يصدم أزارو ويرفض عودته لتدريبات الأهلي

قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، بعدم عودته للتدريبات الجماعية، وذلك بفرمان موجود من قبل السويسري.

















وكان أزارو قد رفض تمديد إعارته في صفوف فريق الاتفاق السعودي، حتى نهاية الموسم الجاري بسبب خلافات على راتبه الشهري.













ويتبقى 100 ألف دولار للنادي الأهلي لدى الفريق السعودي من استعارة وليد أزارو منذ يناير حتى يونيو الماضي.





















وينوي فايلر عدم مشاركة أزارو في المران الجماعية، بعد عود من المغرب وسوف يتدرب بصورة منفردة.













ومازال يتمسك السويسري رينيه فايلر بعدم رغبته باستمرار وليد أزارو مع النادي الأهلي خلال الموسم المقبل ويفضل بيعه هذا الصيف.















