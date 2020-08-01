"خطيرة" لرامي صبري تسجل مشاهدات مرتفعة في أقل من 24 ساعة (فيديو)

السبت 01/أغسطس/2020 - 01:31 ص
بوابة الفجر
طرح الفنان رامي صبري، أغنيته الجديدة "خطيرة"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وعلى جميع مواقع التواصل الإجتماعي.

وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا بعد إطلاقها بساعات قليلة حيث حققت أكثر  من 1,370,626 ألف مشاهدة حتى الان.

الأغنية من ألحان رامي صبري، وكلمات تامر حسين، توزيع جلال الحمداوي.

وحقق رامي صبري مؤخرًا نجاحًا كبيرًا في السباق الرمضاني الماضي من خلال تقديمه أغنية "غريب الحب"، وهي التتر الخاص لمسلسل "فرصة تانية"، الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع نادر حمدي.

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