بسبب الخلاف على "لحمة العيد".. مقتل شخص وإصابة آخر بالبحيرة

السبت 01/أغسطس/2020 - 01:19 ص
أرشيفية
أرشيفية
إسلام أمين
أقدم عامل بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة، أمس الجمعة، علي قتل شقيقه وإصابة شقيقته بسبب الخلاف علي توزيع لحوم الأضحية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من ضباط المباحث بمركز شرطة الدلنجات، من المستشفى العام يفيد بوصول "أحمد م.ا"، جثة هامدة وتم التحفظ عليها داخل مشرحة مستشفى الدلنجات العام تحت تصرف النيابة العامة.

على الفور انتقل ضباط المباحث بمركز شرطة الدلنجات لمكان الواقعة، وبالفحص تبين قيام شقيق المجنى عليه بالتعدي عليه بسلاح أبيض، بسبب وقوع مشاجرة بينهما بسب توزيع لحوم الأضحية، كما قام المتهم بالتعدي على شقيقته وإصابتها بجرح نافذ وتم حجزها داخل مستشفى الدلنجات العام لتلقى العلاج اللازم.

انتقل المستشار أحمد أبوالهدى وكيل النائب العام بنيابة الدلنجات، سكرتارية عبدالعزيز فراج لمناظرة الجثة وأمر التصريح بدفن الجثة عقب العرض على الطب الشرعي، زجاري مباشرة التحقيقات.

في سياق منفصل، قامت جميع الوحدات المحلية بنطاق محافظة البحيرة، بتوزيع الهدايا والحلوى على الأطفال المارة بالشوارع وكذا الأطفال بدور الرعاية الاجتماعية لرسم البهجة والسرور على وجوههم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ووجه اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، بتقديم افضل الرعاية والمعاملة لهم وتلبية احتياجاتهم والمتابعة المستمرة لهم، كما تقدم بخالص التهاني لجموع مواطني البحيرة بمناسبة عيد الأضحى المبارك متمنيا من الله تعالى أن يعيد علينا جميعا هذه المناسبة ومصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات وفي أحسن الأحوال وأن يديم علينا نعمة الأمن والامان والاستقرار.

كان اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة، استقبل اللواء محمد الوالي مساعد وزير الداخلية مدير امن البحيرة وعدد من القيادات الأمنية، وقدموا التهنئة للمحافظ بمناسبة عيد الاضحى المبارك، متمنين من الله ان يعم الأمن والأمان علي مصرنا الحبيبة بكل خير وسلام.

ورحب محافظ البحيرة بمدير الأمن، متمنيا له التوفيق فى مهامه الجديدة، مشيدا بجهوده ورجال الأمن المبذولة في تنفيذ القانون وحماية المنشئات والحفاظ على الأمن والنظام وسلامة المواطنين.

كما تقدم اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة، بخالص التهاني القلبية لجموع مواطني البحيرة بمناسبة عيد الأضحى المبارك متمنيا من الله تعالى أن يعيد علينا جميعا هذه المناسبة ومصرنا الغالية في أحسن الأحوال وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار.

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