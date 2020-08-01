بسبب الخلاف على "لحمة العيد".. مقتل شخص وإصابة آخر بالبحيرة

أقدم عامل بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة، أمس الجمعة، علي قتل شقيقه وإصابة شقيقته بسبب الخلاف علي توزيع لحوم الأضحية.





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من ضباط المباحث بمركز شرطة الدلنجات، من المستشفى العام يفيد بوصول "أحمد م.ا"، جثة هامدة وتم التحفظ عليها داخل مشرحة مستشفى الدلنجات العام تحت تصرف النيابة العامة.





على الفور انتقل ضباط المباحث بمركز شرطة الدلنجات لمكان الواقعة، وبالفحص تبين قيام شقيق المجنى عليه بالتعدي عليه بسلاح أبيض، بسبب وقوع مشاجرة بينهما بسب توزيع لحوم الأضحية، كما قام المتهم بالتعدي على شقيقته وإصابتها بجرح نافذ وتم حجزها داخل مستشفى الدلنجات العام لتلقى العلاج اللازم.





انتقل المستشار أحمد أبوالهدى وكيل النائب العام بنيابة الدلنجات، سكرتارية عبدالعزيز فراج لمناظرة الجثة وأمر التصريح بدفن الجثة عقب العرض على الطب الشرعي، زجاري مباشرة التحقيقات.



