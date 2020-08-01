تشكيل آرسنال المتوقع ضد تشيلسي في نهائي كأس إنجلترا

السبت 01/أغسطس/2020 - 12:52 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
يواجه اليوم السبت نادى أرسنال نظيره تشيلسي فى نهائي كأس إنجلترا على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة بين أرسنال أمام تشيلسي على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث كأس الاتحاد الانجليزي فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي التشكيل المتوقع لنادى أرسنال لمواجهة تشيلسي فى نهائي كأس إنجلترا:

حراسة المرمي: مارتينيز.

خط الدفاع: لويز، هولدينج، تريني، بيرلين.

خط الوسط: تشاكا، سيبايوس، لوكاس توريرا.

خط الهجوم: بيبي، لاكازيت، اوبامبيج.

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